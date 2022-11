“Non avevo idea che la gravidanza facesse questo al mio corpo” | le verità spesso taciute delle madri

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tutto è iniziato con un tweet di @Patricia Ann E, che, secondo la sua bio, è un’operatrice medica che vive in Canada: nel suo tweet ha raccontato che una donna che ha incontrato le ha detto che “non aveva” che lapuò danneggiare ilin modo permanente. “Non posso fare a meno di chiedermi quale parte disia l’ignoranza personale o la menzogna della società e la glorificazione della“, ha concluso @Patricia Ann E nel suo tweet. I had a woman today tell me she had nothat being pregnant can permanently harm your body and I can’t help wondering which part of this is personal ignorance or a societal lie and glorification of pregnancy.— Patricia Ann (@Patricia Ann E) November 14, 2022 Il tweet è subito diventato virale e molte persone hanno ...