“Noi | insieme” Luciano Punzo da censura al GF Vip 7 | la scena ripresa dalle telecamere

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Incredibile episodio hot al GF Vip 7 cone un concorrente assoluti protagonisti. Proprio l’ex Temptation Island ha dato vita ad un siparietto bollente. Il video è stato immediatamente visto da migliaia di utenti, sorpresi da quegli attimi clamorosi e inaspettati. Certo, i rapporti tra i due erano giunti già a buonissimo punto, ma arrivare ad una complicità di questo tipo non era così facile in poco tempo. Invece ce l’hanno fatta e hanno regalato al resto dei compagni e al pubblico dei momenti indimenticabili. Nella casa del GF Vip 7e questo gieffino si sono esibiti in una performance spinta sul letto. Intanto, in queste ore la mamma di Micol Incorvaia si è scagliata contro Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Nel post la donna ha paragonato la figlia Micol a Cenerentola e con tono ...