Noemi Bocchi | sexy e nero l' abito per la prima uscita pubblica con Francesco Totti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sul tappeto rosso dei Globe Soccer Awards ladi. Lui in smoking, lei in unche non tradisce sfacciati entusiasmi. ma che ha molto da dire sul tema «sensualità e dintorni»

Totti ea Dubai alla loro prima uscita ufficiale e pubblica. La coppia ha scelto sicuramente un grande L'articolo Totti ea Dubai: la prima uscita pubblica per la coppia. Ilary svela ...Francesco Totti estar a Dubai ai Globe Soccer Awards di cui l'ex attaccante della Roma è ambasciatore per la Serie A. La coppia si è presentata sottobraccio sul red carpet dell'evento, lei con indosso un ...Ma come! Ci aspettavamo effetti specialissimi e un carnevale di colori, per la prima attesissima uscita pubblica di Noemi Bocchi e Francesco Totti. E invece nulla. Non una piuma, una paillettes, uno ...La story è stata pubblicata subito dopo che sono circolate le foto dei baci in pubblico del quasi ex marito Francesco Totti e di Noemi Bocchi.