“No Meloni Day” | a Torino gli studenti lanciano uova impregnate di vernice rossa contro la polizia – Video

'Generazione meticcia e queer in lotta per il futuro' è lo striscione che ha aperto il corteo studentesco del 'No' a Milano partito da largo Cairoli questa mattina poco prima delle dieci alla volta di corso Venezia con circa mille partecipanti. Lungo il percorso è stata imbrattata una sede dell'Enel. ...Il " No", la protesta organizzata da Rete degli Studenti Medi , Unione degli Universitari e collettivi locali , è stato indetto - scrivono gli organizzatori - per chiedere "a questo nuovo ...Partito alle 11 il corteo degli studenti campani per la manifestazione nazionale "No Meloni Day", si stimano duemila presenti. Il maltempo non ha fermato le adesioni con partecipanti da Napoli e dalle ...Ha 27 anni e ha creato Mulan group : "Ho scelto il nome dall’eroina della Disney. Quanta fatica essere giovane, donna e di origine straniera. Ma la società sta cambiando". Dà lavoro a 60 persone e ...