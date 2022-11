No! I malori della 20km di Behobia – San Sebastiàn non sono provocati dai vaccini anti Covid-19

(Di venerdì 18 novembre 2022) Immaginate di correre per 20 chilometri quando fuori ci26 gradi. In molti si sentirebbero male solo al pensiero. La– Sanè una gara di corsa storica che si tiene nei Paesi Baschi spagnoli,lunghezza, appunto, di 20 chilometri. Nel corso dell’ultima edizione, tenutasi domenica 13 novembre, tre dei partecipstati colti da infarto, e, in totale, 125 hanno accusato qualche tipo di malore. Non cistate vittime, ma la notizia è stata strumentalizzata daglisti per sostenere la loro tesi, secondo la quale sarebbe stato il vaccino contro il Coronavirus a generare idei corridori. Per chi ha fretta: Tre personestate colte da infarto e ...

