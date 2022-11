Cosa rappresenta nel mondo della canzoneD'Semplicemente l'emblema per eccellenza di quel mare di innamorata napoletanità che gli ...Manfredi impersona il popolano Ciceruacchio e non vince il David di Donatello. Al suo posto, ... Fu decapitata il 1° settembre del 1599 davanti a Castel Sant'. Giordano Bruno I romani ...Ma per Angelo Zedda – una lunga gavetta nel mondo della recitazione ... Ho iniziato a fare teatro nel 1996 debuttando sotto la regia di Maria Assunta Calvisi in una commedia scritta da Nino Nonnis in ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Nino D'Angelo, cantautore storico napoletano ...