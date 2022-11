Netflix | il regista di Harry e Meghan si licenzia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il principeMarkle avevano assunto unnominato all’Oscar per la loro serie. Ma come è accaduto spesso negli ultimi anni, i Sussex hanno litigato con lui e, per questo motivo, si sarebbeto. Il notoscelto dalla coppia sarebbe Garrett Bradley, autore dell’acclamata seriesul prodigio del tennis Naomi Osaka. Il documentario del duca e della duchessa di Sussex alla fine è stato realizzato da un’altra. Stando ad alcune notizie dovrebbe andare in onda entro poche settimane. Si dice il gigante dello streaming abbia pagato ben 100 milioni di dollari per convincerli a concedersi alle telecamere. Ansa /PixabayLa data della messa in onda della trasmissione è ancora oggetto di dibattito. Deadline ha ...