Nessun merito al governo Meloni | gli studenti in piazza da Milano a Palermo

Inall'andamento epidemiologico, il ministero della Salute specifica infatti che nella ... "Inmomento l'importanza della vaccinazione è stata messa in discussione dal governo - ha ...a questo Governo" si leggeva invece sugli striscioni nei cortei a Genova, Bologna, Verona. Piazze partecipate anche a Varese, Vicenza, Perugia, Mantova, Pisa, Cagliari, Imperia, Forlì. ...Il ministero dell’Istruzione del governo Meloni è diventato il ministero merito. Non c’è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno diritto allo studio. Mediamente 100mila ...Roma, Milano, Palermo, Genova, Verona: nella principali città italiane gli studenti si sono mobilitati contro la retorica del merito, promossa dal governo di Giorgia Meloni, e per chiedere più ...