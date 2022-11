Nell' Irlanda di metà ' 800 una ragazzina non mangia da quattro mesi eppure scoppia di salute Sarà miracolo?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 novembre 2022) Uscito giovedì su Netflix, Il Prodigio sta appassionando per la forza con cui racconta lo scontro senza tempo tra religione e scienza. In un’epoca, il 1862, in cui il contesto è arcaico e nebbioso, fatto di superstizioni e credenze popolari spacciate per fede. Un set oscuro e insieme magnetico: per storia, fotografia, scenografia. E un’atmosfera sinistra che cattura, incuriosisce, appassiona, anche per il commento musicale. Dietro la storia c’è il romanzo omonimo di Emma Donoghue, trasposto da Sebastian Lelio (regista cileno di Una donna fantastica, Oscar 2018 Miglior film in lingua straniera) in un film-veicolo per la bravura di Florence Pugh – infermiera che difende la verità contro il fanatismo cattolico. “Il Prodigio”: Florence Pugh e i personaggi ...