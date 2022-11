(Di venerdì 18 novembre 2022) Il. Raffaele, medico del, rivela che viene fatta unaa 360ade parla dell’infortuni Il professor Raffaele, responsabile dello staff sanitario della SSC, parla di prevenzione nel corso di un’intervista rilasciata alla docente Paola Bassi e pubblicata su Facebook: “Quando andiamo ad acquistare un giocatore c’è un’ampiaa 360di tutti gli aspetti. Ovvero quelli biomeccanici, di valutazione funzionale, metabolici, la storia degli infortuni passati e le abitudini alimentari e di vita che hanno un ruolo importante in un atleta di alto livello”. “Noi ci ritroviamo a gestire ...

napolipiu.com

Inoltre, la.ssa Ceccherini svolge un'intensa attività formativa ed è un punto di riferimento ... Nel 2007 a Salvatore Auricchio, Pediatra presso l'Università Federico II di, per i suoi studi ...Notiziecalcio . Raffaele Canonico , responsabile dello staff medico del, ha rilasciato un'intervista sui metodi di prevenzione e non solo adottati dal club azzurro. SSC, intervista Canonico Le dichiarazioni di Canonico sono state riportate su Facebook da ... Napoli, il dott. Canonico: “Fotografia a 360 gradi ad ogni acquisto. Antidoto agli infortuni… un team medico-scientifico composto da Alessandro Ottaiano (Oncologo dell’Istituto Pascale), Michele Caraglia (ordinario di Biochimica dell’Università Luigi Vanvitelli») e un gruppo di ricercatori e ...Primo allenamento per Devin Davis, il nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket che sostituisce Emmitt Williams. La ventisettenne ala americana ha sostenuto le visite mediche con il ...