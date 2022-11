Napoli | appuntamento con l’Udinese | nel mirino Samardzic e Pafundi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilosserva in casa Udinese e spuntano due idee di mercato:neldi Giuntoli Ildopo una prima parte di campionato super inizia a pensare ai rinforzi. Secondo le ultime del Corriere dello Sport, centrocampista delpiace molto a Spalletti e Giuntoli, che in caso di colloquio con il club friulano tenteranno di sondare il terreno anche per il talento Simone, l’ultimo debuttante nell’Italia di Roberto Mancini alla giovane età di 16 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.