Mosca | Dieci prigionieri russi uccisi dagli ucraini | Zelensky dovrà risponderne | Medvedev | Gli Usa metteranno fine al sostegno a Kiev

(Di venerdì 18 novembre 2022) 18 nov 16:17rispondere per ogni prigioniero ucciso Il presidente ucraino Volodymyrrispondere di ogni prigioniero di guerra ucciso. Lo ha annunciato il ministero ...

18 nov 15:33: 10 prigionieri russi uccisi dagli ucraini Oltre 10 soldati russi fatti prigionieri sono stati uccisi dagli ucraini con colpi d'arma da fuoco alla testa, secondo quanto afferma il ...Lei ha speranza che possa avvenire una riconciliazione trae Kiev Sì, ho speranza. Non ... Si avvicina aianni di pontificato: quali riflessioni le suscita questo traguardo Ogni giorno ...Secondo Mosca, oltre 10 soldati russi fatti prigionieri sono stati uccisi dagli ucraini con colpi d'arma da fuoco alla testa: "Zelensky ne dovrà rispondere". Metti mi piace su Facebook per vedere ...Enrico Cisnetto ne parla con Marta Dassù, Direttrice di Aspenia, Senior Advisor per gli Affari Europei Aspen Institute, Paolo Garimberti, Giornalista, già Presidente Rai, Editorialista La Repubblica e ...