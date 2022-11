Moratti e Elly Schlein | ecco i nuovi idoli della sinistra

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il 29 novembre uscirà il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete preordinare su tutte le piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:35 Manovra da 30 miliardi, non ci sarà molto. Crosetto dice niente debito. 04:44 Secondo il Sole 24 ore alla sanità toccherebbero 1,8 miliardi. 05:00 Il regionalismo che spaventa il Sud e su cui apre la Repubblica. 06:30 Pure Letiziaci dobbiamo sorbire, che dice di aver parlato con esponenti del Pd elevatissimi: roba da parvenu, sta frase. 11:30 Travaglio sfotte Carlo De Benedetti che solo un anno fa elogiava Letta. 12:39 Leggete Michela Murgia che parla di fascismo governativo e mette quella sua lettera là e capite che dovrebbe parlare di più per far vincere per sempre la destra. 18:53 Nancy Pelosi perde il ruolo di speakerCamera… 19:50 Manovra lacrime e sangue in ...

Nicola Porro

