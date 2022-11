Monza su Brekalo | Praet torna al Torino

su. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 18 novembre 2022. vai alla gallery... Pobega, Mandragora , Praet ,e Belotti : 6 i titolari usciti di scena, con le loro ... come già contro Inter, Cremonese,, Atalanta: chi imparerà prima a buttarla dentro, una buona voltaMercato - Spazio, sempre di spalla, ad alcune notizie di mercato: Lazio e Fiorentina puntano Grifo, l'Albania tifa per Broja al Milan, il Monza è su Brekalo e l'Inter monitora Becao o N'Dicka per il ...Ultimi impegni calcistici per il 2022 per i giocatori monzesi impegnati con le Nazionali. E' già tempo di mercato: diversi i profili accostati al Monza.