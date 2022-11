Mondiali Qatar 2022 | Girone F | Belgio e le possibili sorprese

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’edizione più anomala (vista la programmazione in autunno e non in estate) deidi calcio è alle porte. Giunta alla ventesima edizione, l’evento calcistico si aprirà con il match inaugurale-Ecuador domenica 20 novembre alle ore 17:00. NelF troviamo due delle squadre favorite (e Croazia) che dovranno vedersela contro le outsider Canada e Marocco. Ecco le ultime news relative alle squadre che prenderanno parte a questo interessantissimo raggruppamento e dove sarà possibile assistere in tv a questi incontri., come arriva il(Photo credit: Belgian Red Devils)I Diavoli Rossi vengono da un piazzamento nei quarti di finale di Euro 2020 e saranno sicuramente affamati: ilè ...

Rai si appresta ad effettuare un altro salto tecnologico, a pochi giorni dall' attivazione del nuovo canale Rai 4K che trasmetterà idi2022 attraverso la modalità ibrida. Dal 21 Dicembre 2022 infatti Rai 3 sarà disponibile in alta definizione sul numero 3 del telecomando , e lo stesso avverrà anche per Rai News 24. In conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda verso iin, il centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong racconta un incontro con un tifoso: 'Vuole che vada al Liverpool'. Quello di Qatar 2022, il primo in un Paese arabo ed in Medioriente, sarà il 22° della storia del calcio ed anche il primo Mondiale disputato in autunno/inverno.