Mondiali | Orsato arbitra la partita inaugurale Qatar - Ecuador

Il fischietto italiano Daniele Orsato è stato designato per arbitrare la gara inaugurale dei Mondiali in Qatar 2022 tra Qatar ed Ecuador. La partita si disputerà a Doha all'Al Bayt Stadium alle ore 17 di domenica 20 novembre.