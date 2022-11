Mondiali in Qatar | Cristiano Ronaldo il più cercato online

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il 20 novembre prenderanno il via la Coppa del Mondo FIFA2022. La competizione da sempre è seguitissima in tutto il mondo, e anche quest’anno l’Italia non fa certo eccezione, nonostante la nostra Nazionale non si sia qualificata, incollando allo schermo milioni di tifosi abituali o occasionali. Ma cosa desta maggiormente interesse in chi aspetta trepidante il fischio di inizio dei Mondiali di calcio 2022? Se lo è chiesto Semrush, che ha analizzato le ricerche fatte nell’ultimo anno dagli utenti di tutto il mondo. Del resto, da sempre il calcio è lo sport più seguito nella maggior parte dei paesi del mondo. La competizione che suscita maggiore interesse negli utenti del web è la Premier League, digitata sulle barre di ricercain media 58.3 milioni di volte al mese. Ottimo livello di popolarità anche per la nostra Serie A, a quasi 52 ...