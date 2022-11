Mondiali analcolici | il Qatar vieta la birra negli stadi L’ira di Budweiser sponsor FIFA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le uniche bevande vendute ai tifosideiinsaranno analcoliche. La decisione, arrivata a due giorni dal fischio d’inizio della Coppa del mondo, è stata confermata dalla. «In seguito alle discussioni tra le autorità del Paese ospitante e la, è stato deciso di concentrare la vendita di bevande alcoliche in luoghi autorizzati, eliminando i punti vendita didal perimetro degli», si legge nel comunicato, diffuso anche via Twitter. Il tema della vendita di alcoliciè stato affrontato dalfin da quando la nazione del Golfo era riuscita ad ottenere i diritti per ospitare la Coppa del Mondo nel 2010. L’alcol, infatti, non è ...

