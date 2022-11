Missile balistico sul territorio del Giappone | è allarme | Kim può colpire gli Usa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un sospettointercontinentale, caduto all'interno della Zona Economica Esclusiva del. Illanciato alle 10.14 di oggi, le 2.14 del mattino in Italia, dall'area di Sunan, nei pressi della capitale nord-coreana Pyongyang, è finito in mare a circa 200 chilometri a ovest dall'isola di Oshima-oshima, nella prefettura settentrionale di Hokkaido, secondo i rilievi di Tokyo, e aveva una gittata tale da potere raggiungere ildegli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro della Difesase, Yasukazu Hamada. Secondo le prime stime, ilavrebbe raggiunto un'altitudine massima di circa seimila chilometri e ha volato per circa mille chilometri, prima di finire in mare, alle 11.23 di oggi, le ...