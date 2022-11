Mina torna a cantare i Beatles | 18 brani da Michelle a Hey Jude

Gazzetta del Sud

Mina reinterpreta i Beatles , con un progetto che mette insieme 18 brani di una delle band più iconiche della storia della musica. Il progetto è The Beatles ...Il quarto live di X Factor dedicato agli inediti ha preso il via con una gradita sorpresa: a salire sul palco non è stata Francesca Michielin, bensì l'ex conduttore Sky Alessandro Cattelan, storico ...