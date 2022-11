Milano | nuovo blitz di Ultima Generazione | 8 kg di farina su un’opera di Andy Warhol | «La bellezza ci salverà? Caz**ata Servono azioni radicali» – I video

(Di venerdì 18 novembre 2022) 8 Kili dilanciati sulla macchina diall’interno della mostra: La Pubblicità Della Forma alla Fabbrica del Vapore di. È l’ennesima azione degli attivisti di, iniziata questa mattina 18 novembre alle 11.00. Dopo il lancio della, due degli esponenti del gruppo di sono incollati ai finestrini dell’auto. La macchina in questione è una Bmw M1 dipinta dall’artista statunitense nel 1979. La protesta nasce per attirare nuovamente l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica sulle tematiche ambientali. Nello specifico, il movimento chiede di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove ...

...exploit ha paralizzato un po' Ernia che ha usato quella paura per farne il fulcro del suo... una zona residenziale dinei pressi di San Siro. @Facebook Nel 2014 con Ghali forma i Troupe ...Nuovi problemi giudiziari, con "la Procura Generale diche ha presentato ricorso nei ... La Procura avrebbe quindi chiesto la disposizione di unprocesso". La SIM milanese ricorda che, "con ...Evernote fa il passaporto italiano e punta alla ripresa del mercato con nuove tecnologie. Evernote, l’App per prendere appunti e gestire le attività, è stato acquistata da Bending Spoons, lo ...a Milano. Blanco ha terminato il fenomenale “Blu Celeste Tour” dopo 35 date e 35 sold out, con oltre 350.000 biglietti venduti. Oltre alle date negli stadi, l’artista annuncia anche la lavorazione di ...