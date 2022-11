Milano | la ‘ndrangheta in piazza Duomo | i 250mila euro spariti | il commercialista calabrese | la cena pacificatrice e il ruolo di Sculli

(Di venerdì 18 novembre 2022) A fine giugno del 2019 tre uomini dellaescono dal civico 16 di. Il palazzo del Cinquecento con ingresso principale daFontana 2 ospita la residenza ufficiale dell’arcivescovo Mario Delpini. Indossano tutti giacca e cravatta. I tre, legati alla potente famiglia mafiosa Oppedisano di Rosarno, hanno appena incontrato ilGiovanni Giuseppe Nucera, anche luidi Melito Porto Salvo amministratore e socio di maggioranza della Take off srl con sede al 16 di. La società, con capitale sociale da oltre due milioni di, si occupa di consulenze per le nuove start-up e tra i suoi partner ha il ministero dello Sviluppo economico oltre che l’associazione ...

Affaritaliani.it

Un'industria "che per la 'ha un nome commerciale che può essere speso con successo anche in Brianza". Lo scrive il gup diGuido Salvini nelle motivazioni della sentenza con cui a ......della ', per la Spumador spa, nota azienda comasca di bevande gassate. Il nome della società era finito al centro di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di. L'... Milano: lavoro a condannato per mafia, commissariata azienda all'Ortomercato