Milano | De Gregori e Venditti agli Arcimboldi | in una sera 50 anni di musica

Con quel 'Partirono in due ed erano abbastanza', Antonello Venditti e Francesco Dearriveranno aper le due date di 21 e 22 novembre e agli Arcimboldi (per tornarci il 5 e 7 dicembre e ancora il 23 gennaio). Primo giro di concerti insieme in 50 anni di carriera ...... professore all'Università Bocconi di, e composta da Alberto Baban, presidente di VeNetWork, Laura Colnaghi Calissoni, presidente e amministratore delegato del Gruppo Carvico; Giovanna,...Con quel “Partirono in due ed erano abbastanza”, Antonello Venditti e Francesco De Gregori arriveranno a Milano per le due date di 21 e 22 novembre e agli Arcimboldi (per tornarci il 5 e 7 dicembre e ...Non ha mai fatto troppe conferenze stampa, solo saltuariamente, almeno a Milano. Questa volta ha scelto la Bocciofila ... «Mi dite che Venditti e De Gregori hanno detto che parlano già le loro canzoni ...