Milano | attivisti per il clima imbrattano opera di Andy Warhol con otto chili di farina – Video

(Di venerdì 18 novembre 2022) Verso le 11 di questa mattina, venerdì 18 novembre, alcunidel gruppo “Ultima Generazione” hanno imbrattato con 8 kg diun’di: li hanno gettati sulla “macchina” realizzata dal celebre artista di pop-art all’interno della mostra “: La Pubblicità Della Forma”, che si trova alla Fabbrica del Vapore di. Questa è l’ultima azione di un gruppo di cittadine e cittadini a supporto della campagna “Ultima Generazione” per lanciare l’allarme sul collassotico. Glihanno versato il contenuto di alcuni sacchi disull’die subito dopo, due di loro si sono “incollate” ai finestrini della macchina, ...

A essere presa di mira questa volta è stata 'La macchina' di Andy Warhol, in esposizione alla mostra 'Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma' alla Fabbrica del Vapore di. Glihanno ......che permisero a Giuliano Pisapia di sconfiggere Letizia Moratti durante le comunali dinel ... Si tratta di(e eletti a livello comunale e regionale) che non si riconoscono nella linea ...Venerdì mattina, verso le 11.00, gli attivisti, all'interno della mostra «Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma» alla Fabbrica del Vapore di Milano, hanno versato il contenuto di alcuni sacchi di ...Otto chili di farina gettati sulla macchina di Andy Warhol: è l'ultimo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione, a Milano per lanciare l'allarme "sul collasso climatico". Questa mattina, verso ...