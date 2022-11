Pianeta Milan

... eventuale cessione da valutare nelle prossime settimaneAnche i rossoneri sono attivi sul fronte rinnovi , argomento che verrà affrontato durante la. Si fa riferimento ai casi di Rafael ...I liguri arrivano allamondiale con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ... "Ho letto di Juventus,e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno". Milan, sosta per i Mondiali: i nuovi equilibri a destra I rossoneri speravano di arrivare alla lunga sosta bissando la grande prova casalinga di fronte ... Forti di un numero in particolare: il Milan è il terzo attacco del torneo (22 gol)”. Già fuori dalla ...I liguri arrivano alla sosta mondiale con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione ... I giovani Kiwior e Holm piacciono alle grandi. "Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ...