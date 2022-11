Milan | pausa benefica | gli infortunati che potrebbero tornare

... il punto in A verso il mercato È tempo di Mondiali in Qatar,per la Serie A che pensa già al ...SERIE A - GLI SVALUTATI IN SERIE A INTER La priorità è risolvere la questione del rinnovo di...Il mese e mezzo diforzata a causa dei Mondiali in Qatar dà modo all'Inter di programmare al meglio la stagione ... Rinnovo di Skriniar, il punto della situazione La non cessione diSkriniar ...Il Milan guarda a gennaio con ambizione ma anche con preoccupazione ... il tempo per rimontare c’è ma qualche passo falso delle ultime settimane prima della pausa fa riflettere Pioli. La speranza, per ...Milan, offerte per Rade Krunic. Il centrocampista ha mercato, al suo posto Aster Vranckx La pausa per il campionato del mondo di calcio lancia il calciomercato. Le liste riapriranno il 02/01/2023, ...