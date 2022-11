Milan | interesse per Kamada dell’Eintracht Francoforte

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilha messo gli occhi su Daichi, centrocampista giapponesein scadenza Ilsta sfruttando la pausa Mondiale per portare avanti le strategie in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara avrebbero individuato in Daichiun possibile rinforzo. LA SITUAZIONE –, centrocampista giapponese classe 1996, ha il contratto in scadenza con l’Eintrachtnel 2023 e per questo potrebbe essere appetibile per il mercato di gennaio. Occhio anche agli interessi del Borussia Dortmund e della Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

