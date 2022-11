Milan | 15 giorni di riposo per Tonali

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo la partita contro l’Albania in Azzurro,potrà contare su 15diconcessogli dalDopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, Ilha concesso a Sandrodue settimane di. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero avrà a disposizione 15di vacanza, prima del rientro aello con il resto della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Solo due giorni ci dividono dall'insolito mondiale invernale: una rassegna che si porta dietro un carico di ... Mendy e Koulibaly del Chelsea, Ballo - Tourè del Milan, Toko Ekambi del Lione, solo alcuni ... Milan, Tonali a riposo per 15 giorni: il 2 dicembre rientrerà a Milanello col resto della squadra Mostafa Mohamed e Trezeguet stendono il Belgio a pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar ... Solo panchina, durante l'intero incontro, per il numero 90 del Milan Charles De Ketelaere. A due mesi dalla sua apertura, il pop-up store di AC Milan nella stazione di Milano Centrale si trasferisce ... dei milanisti di tutta Italia e non solo, offrendo tutti i giorni la possibilità di ...