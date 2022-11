Migranti | l' altra invasione | dalla rotta balcanica 300 arrivi al giorno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Sono 16 anni che faccio il sindaco di Trieste e una situazione del genere non l'avevo mai vista. Laè sempre esistita, ma la mole diarrivati nella nostra zona in quest' ultimo periodo è davvero impressionante. Abbiamo bisogno, e presto, di una soluzione rapida e di un forte sostegno: spero che il nuovo governo ci aiuti, perché l'emergenzanon è solo a Lampedusa». Non usa mezze parole Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste ormai giunto al suo quarto mandato, per descrivere la grave situazione in cui versa la sua città e l'intera regione del Friuli Venezia Giulia, investite in questi mesi da un'ondata di immigrazione da record. E, visti i numeri riguardanti la cosìddetta, non potrebbe essere altrimenti: secondo Frontex, da inizio 2022 ...