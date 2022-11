Migranti | la riunione straordinaria dei ministri dell' Interno Ue sarà il 25 novembre

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 novembre 2022) Fonti europee: al lavoro per intesa su ricollocamenti e salvataggi. Piantedosi: “Ciproposta Italia, condivisa con Paesi di primo ingresso”. Bilaterale con l’omologa tedesca al G7. Viminale: "Piena convergenza per iniziative comuni per governare flussi migratori". "Roma non procederà da sola", dice il ministro. Operazione “Mare aperto” a Caltanissetta: carcere per 12 persone, domiciliari per 6. Organizzatori dicevano a scafisti che in caso di problemi avrebbero potuto "sbarazzarsi deiin alto mare"