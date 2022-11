Micol presa in giro | Clizia Incorvaia | “Questo è bullismo”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sembra proprio che i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non abbiano imparato la lezione. Alcuni vipponi continuano a fare delle pesanti critiche e prendere inaltri inquilini della casa. L’ultimo caso è quello di, offesa da Oriana Marzoli e accusata di avere i capelli sporchi. E non solo. La venezuelana ha spiegato ad altri concorrenti di provare schifo per questa cosa. Il web è immediatamente intervenuto accusando Oriana di fare. I fan dihanno poi richiesto l’intervento della sorella della vippona,. L’influencer non si è tirata indietro e ha detto che cosa ne pensa in un lungo video pubblicato sui suoi social. GF Vip 7,difende sua sorella ...