Michelle Obama | capelli lisci? Paese non era pronto a treccine

Stile e Trend Fanpage

aveva considerato di tenere le treccine sui capelli quando entrò alla Casa Bianca ma poi pensò che gli americani non l'avrebbero capito e scelse così di stirarsi i capelli. E' uno degli ...: la migliore First lady di sempre. Per sette buoni motivi guarda le foto Ma Karamonos lo ha fatto lo stesso . Anche se le risposte da parte dei diversi responsabili dei ministeri a cui ... Perché Michelle Obama si stirava i capelli quando era First Lady (ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Michelle Obama aveva considerato di tenere le treccine sui capelli quando entrò alla Casa Bianca ma poi pensò che gli americani non l'avrebbero capito e scelse così di ...In modo simile a quello adottato negli Stati Uniti da Michelle Obama, che si batte da sempre contro il junk food onnipresente nelle mense scolastiche, anche in Gran Bretagna, già sei anni fa, partì ...