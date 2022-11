Mi riempie d' orgoglio Meloni vola | l' ultimo traguardo raggiunto dall' Italia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il collocamento dei Btpper circa 12 miliardi è stato un vero e proprio successo del governo sull'asse Giorgetti-. I risparamiatori hanno dato fiducia al Paese e di fatto la vendita dei Btp è andata ben oltre le aspettative. A sottolinearlo è stato anche il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti: "Sonoso del successo dai Btp: è la seconda più importante di sempre per numero di contratti", ha affermato il titolare di via XX Settembre. "Sono particolarmente soddisfatto - ha aggiunto Giorgetti - anche perché, al di là delle cifre riusciamo ad attrarre sempre più investimenti da parte delle famiglie che evidentemente si fidano della proposta dello stato a difesa del risparmio privato contro l'inflazione. Un risultato - ha concluso il ministro - che ci indica concretamente che abbiamo ...

Lo scrive su facebook il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che aggiunge: "Il fatto che le famiglie tornino a credere nell'Italia e nel suo futuro cid'e di responsabilità, per ...'Da tigullino - ha dichiarato l'assessore Regionale Augusto Sartori - midipartecipare alla presentazione delle scrittrici finaliste del Premio Rapallo BPER Banca che ricalca una ...Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di ...Lo scrive su facebook il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che aggiunge: “Il fatto che le famiglie tornino a credere nell’Italia e nel suo futuro ci riempie d’orgoglio e di responsabilità, per ...