Mi pare evidente che Piantedosi | l' odio di Majorino sgorga in diretta tv | Video

(Di venerdì 18 novembre 2022) "Siamo di fronte a una bruttissima prima parte di azione di governo". Pierfrancesco, europarlamentare del Pd, secondo il Foglio potrebbe tra poche ore diventare il candidato governatore dei dem in Lombardia. Una scelta di bandiera e d'immagine (, insieme a Pierfrancesco Maran, è uno dei "giovani" emersi negli anni Duemila a Milano con l'ondata Penati, diventati poi assessori di peso con il sindaco Giuliano Pisapia prima e Beppe Sala poi) che a detta di Carlo De Benedetti rappresenterebbe però l'ennesimo suicidio della sinistra italiana. "Sono sicuro - spiega l'editore di Domani in una intervista al Corriere della Sera - che un candidato del Pd non vincerebbe mai. Mentre contro il leghista Attilio Fontana Letizia Moratti può farcela. Se il Pd l'appoggiasse, secondo me ce la farebbe". Ospite di L'aria che tira su La7, ...

