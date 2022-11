Meteo | ciclone dal Polo Nord travolge l' Italia | rischio-disastro | ecco dove

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sta per arrivare una settimana estrema, almeno dal punto di vistarologico. Lo dicono chiaro e tondo le previsioni. Il tutto già da lunedì 21 novembre, a causa dell'abbattersi di un fronte gelido in arrivo dale che si abbatterà su tutta Europa. Insomma, si rientra nella norma: le ultime settimane di novembre infatti sono storicamente quelle che registrano il maggior numero di precipitazioni in tutto l'anno, questo per il formarsi di vaste aree depressionarie che impattano prima sull'Europa occidentale per poi arrivare in. Le correnti gelide e instabili entreranno indalla Porta del Rodano, nella Francia meridionale: probabile la formazione di un pericolosocon conseguenze dirette per lo Stivale. Avvicinandosi ...