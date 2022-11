Mercoledì | 5 motivi per guardare assolutamente la serie TV di Netflix

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 novembre 2022) Abbiamo guardato in anteprima gli episodi di, laTV diideata da Tim Burton e vi spieghiamo, con cinque semplici, perché dovreste guardarla quando uscirà il 23 novembre 2022. La famiglia Addams sta per tornare e questa volta è guidata dalla mente brillante di Tim Burton.è una delle nuove perle proposte dae impreziosirà i contenuti disponibili nel catalogo della piattaforma a partire dal 23 novembre 2022. Noi di VelvetMAG abbiamo avuto il piacere e la possibilità di gustare in anteprima tutti e otto gli episodi della prima stagione e siamo felici di potervi anticipare almeno 5per cui dovrestela nuovaTV. Courtesy ofIl primo possiamo già ...