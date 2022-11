Mercoledì 23 novembre a Roma la tavola rotonda di Cna Pensionati

(Di venerdì 18 novembre 2022)23(Grand Hotel Palatino, via Cavour 213/M) alle ore 15 si aprirà l’assemblea nazionale di CNA(che continuerà anche il 24) con unasulla telemedicina. Ad aprire i lavori sarà il presidente nazionale CNA, Giovanni Giungi. A seguire la, moderata dalla giornalista Carla Massi, cui – con il sottosegretario alla Salute, onorevole Marcello Gemmato – parteciperanno Gaetano Fausto Esposito (direttore Centro studi “Guglielmo Tagliacarne”), che presenterà l’Osservatorio sulla telemedicina, Elio Borgonovi (presidente Cergas) e Salvatore Cavini (delegato alle politiche sanitarie e socio-assistenziali del Pnrr di CNA ...

Ufficio Stampa

La reazione dei giovani con disabilità non si è fatta attendere e16hanno cancellato le scritte ingiuriose apparse sopra i loro murales e fatto dipingere dal maestro Gregorio ..., su Netflix dal 23, svela presto le proprie intenzioni, la volontà di allontanarsi dalla Famiglia Addams, dalla sit - com anni Sessanta e dal film che ne è seguito , per diventare ... Coronavirus, dal bollettino di mercoledì 16 novembre 2022