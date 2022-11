Mediaset | studio infuocato | Scoppia la polemica feroce | “Che senso ha?”

Il Sole 24 ORE

...al pubblico anche per i suoi impegni dietro le quinte di importanti trasmissioni tra Rai e,...di Diodato sul palco dell' Eurovision Song Contest " È fondatrice di Il DepositoDanza di ...... tra loro, quasi 3 su 10 pensano che queste cose siano una perdita di tempo, circa 1 su 4 invece ne approfitterà per recuperare con lo, quasi 1 su 5 non andrà perché i genitori non glielo ... Tv, Mediaset sorpassa la Rai a ottobre. Pesano le strategie su canali digitali Negli anni il suo studio targato Mediaset ha testimoniato l’avvicendarsi di molte risse a favore di telecamere, e nelle zuffe sono stati coinvolti anche nomi eccellenti del mondo dello spettacolo.Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, il contratto d’affitto con il complesso di studi cinematografici di Cinecittà è in scadenza e non sarà rinnovato, lasciando aperta l’ipotesi di una loc ...