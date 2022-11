Maxirissa nella ‘notte bianca’ di Salerno | misure cautelari per 16 minorenni

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione diemessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di 16di nazionalità italiana, indagati a diverso titolo, allo stato delle indagini, per i reati di rissa e lesioni. Il provvedimento, che ha accolto le richieste presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per idi, è stato adottato a seguito dei fatti accaduti la notte tra il 9 ed il 10 luglio, allorquando due gruppi di giovani si sono fronteggiati nell’affollata piazza Gloriosi, scatenando una violenta rissa nel corso della “Notte Bianca” organizzata dall’Amministrazione Comunale. In quell’occasione il personale della Polizia di Stato, impegnato a garantire ...

