Maritozzo Day | il 3 dicembre

Agenzia ANSA

Il primo sabato di dicembre torna il. L'evento che celebra il Re dei forni romani in varie declinazioni, dolci, salate, classiche e innovative, giunge alla sesta edizione. Una delizia simbolo di Roma e più in generale del ...Con panna montata ma anche in versione salata, la dolce specialità romana per antonomasia ha una festa tutta sua, il, in programma sabato 3 dicembre 2022 . Da mattina a sera, in vari locali storici di Roma , si omaggiano maritozzi distribuiti per l'iniziativa ideata da Tavole Romane per il #... Torna il Maritozzo Day, festa della specialità romana - Terra & Gusto Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il primo sabato di dicembre torna il Maritozzo Day. L'evento che celebra il Re dei forni romani in varie declinazioni, dolci, salate, classiche e innovative, giunge alla sesta edizione. Una delizia ...