Marina La Rosa | chi è il marito Guido Bellitti | età | lavoro | separazione | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Torna, dopo lo sciopero di ieri, l’appuntamento su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti ancheLa, showgirl e attrice, che si racconterà a cuore aperto: ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, ma parlerà anche della vita privata. E delladal. View this post onA post shared byla(@la) Il matrimonio diLaLa, diventata nota nel 2000 per aver partecipato alla prima edizione del ...