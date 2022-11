“Maretta tra Michelle Hunziker e Serena Autieri dopo il riavvicinamento a Tomaso Trussardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Cosa è successo tra? E’ il settimanale Oggi, nella rubrica Pop Secret, a sostenere che il rapporto di amicizia che legava le due donne si sia incrinato. La rivista riferisce che alcune fonti vicine alle artiste “parlino di unatra le due nata in concomitanza con ildella conduttrice svizzera al marito“. Effettivamente, da qualche tempo sui social non si vedono più scatti insieme, immagini che invece prima erano frequenti e le mostravano felici e affiatate. Solo una questione di impegni, quindi, o davvero l’amicizia è in crisi? Intanto alla premier milanese di Christmas Show, il nuovo film film di Natale che vedeprotagonista ...