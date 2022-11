Globalist.it

è stato a lungo il capogruppo del Pd al Senato ed è un esponente di Base Rifomista, l'ala - per intenderci - più vicina al Terzo Polo e molto meno alla sinistra, Oranon è stato rieletto in Parlamento e in attesa del congresso dice la sue su alcune spinte verso sinistra. "Il Pd di Elly Schlein Nella sua intervista, tratteggia la fisionomia di un ...... con la collaborazione dell'Università di Siena (dipartimento di Filologia edelle ... "Un convegno " afferma il presidente della Fondazione Bianciardi, Massimiliano" che vede insieme ... Marcucci critica Elly Schlein: “Con lei verso l’opposizione permanente” Marcucci è stato a lungo il capogruppo del Pd al Senato ed è un esponente di Base Rifomista, l’ala – per intenderci – più vicina al Terzo Polo e molto meno alla sinistra, Ora Marcucci non è stato ...ALESSANDRO ZACCURI "MILANO, LA CITTA' DI NESSUNO, UN REPORTAGE VISIONARIO" L'ANCORA DEL MEDITERRANEO, 2003, pp. 121 In questa nuova domenica di guerra, ...