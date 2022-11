Tiscali

"Mi sorprende ancora quanto Djokovic a 35 anni sia ancora così ferocemente dedito a migliorarsi". Parola di chi lo conosce bene, di, il preparatore atletico romano che dal 2017 gira il mondo nel suo staff. Ex campione italiano di salto in lungo,ha spiegato come questo approccio di Nole finisca poi per ...Il clan Djokovic comprende coach Goran Ivanisevic, il fisioterapista Ulises Badio e un reparto tutto italiano: il preparatore fisico, la responsabile media Elena Cappellaro e il manager ... Marco Panichi a SuperTennis: 'Djokovic ha una feroce voglia di migliorarsi' "Mi sorprende ancora quanto Djokovic a 35 anni sia ancora così ferocemente dedito a migliorarsi". Parola di chi lo conosce bene, di Marco Panichi, il preparatore atletico romano che dal 2017 gira il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...