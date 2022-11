Manovra | scudo fiscale a rischio Giorgia Meloni si concentra sulle fasce deboli

Il confronto sullaavrebbe fatto emergere il nodo dellofiscale per il rientro dei capitali all'estero: misura che va verso lo stop e su cui si sarebbe profilata l'intenzione di avviare ...A Palazzo Chigi il confronto di governo fra la premier Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza. I temi sul tavolo in vista della messa a punto della prossima legge di ...Precisamente, la flat tax, la riduzione del cuneo fiscale per le imprese e per i lavoratori, la tregua sulle cartelle esattoriali e probabilmente pure uno scudo fiscale. Per reperire risorse ...Manovra 2023: ultimissime dal vertice. Novità su assegno unico, flat tax e scudo fiscale A Palazzo Chigi il confronto di governo fra la premier Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza. I temi ...