Manovra | salta lo scudo per i capitali Ma c’è il pacchetto famiglia | con l’obiettivo di riempire le culle vuote

(Di venerdì 18 novembre 2022) In sostanza ci sarà il raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell'assegno unico universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età L'articolo proviene da Firenze Post.

2023,lo scudo per i capitali In queste ore sono in corso valutazioni sulla possibilità di riproporre uno scudo per l'autodenuncia e il rientro dall'estero dei capitali nascosti al ...lo scudo fiscale nella prossima legge di bilancio . La misura è analizzata in questi minuti ... non inserita nella. Nel provvedimento ci sarà invece il pacchetto relativo alla cosiddetta ...ROMA – Non ci sarà, nella manovra del governo, lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. Ma spunta un nuovo provvedimento in favore delle famigli, in particolare di quelle numerose. E’ ...E' in corso un confronto all'interno della maggioranza ma, secondo quanto si apprende, la misura non dovrebbe essere inserita nella manovra. L'intenzione sarebbe quella di avviare successivamente una ...