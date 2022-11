Manovra 2023 | cuneo fiscale | tetto contanti | Flat Tax | pensioni Le misure

(Di venerdì 18 novembre 2022) Inizia il frenetico percorso che porterà alla, il primo macro atto finanziario del governo Meloni (dopo il dl Aiuti Quater). Sul piatto un cluster diche devono servire a ridurre l’impatto negativo di inflazione e caro prezzi, di aumento costo energia e caro bollette. Frenetico a causa dei tempi stretti per l’invio del disegno di legge in Parlamento, e per la successiva approvazione della legge, che dovrà avvenire entro la fine dell’anno, per non rischiare di passare all’esercizio provvisorio. Oggi 18 novembre Meloni incontra i capigruppo della maggioranza e lunedì 22 novembre il testo dellaapproda in Cdm. Sul tavolo una copertura di 30 miliardi di euro. Sono tanti i dossier aperti, ma lainizia a prendere forma: c’è il nodo delle, che ...

... c'è un ulteriore intervento che potrebbe trovare spazio nella prossimae che riguarda ... sanzione al 5 per cento e più tempo per pagare: l'ipotesi in vista della Legge di Bilancio...... perché l'innalzamento del tetto al contante scatterebbe solamente dal primo gennaioe non ... La novità verrà introdotta attraverso lae bisognerà, quindi, aspettare solo pochi giorni - la ...Il nuovo tetto al contante a 5.000 euro non compare più nell'ultima bozza del dl Aiuti quater. E la Lega assicura che sarà nella prossima manovra. "Nessun problema: dal 1 gennaio 2023 il tetto per ...Pensioni: con una nuova misura ponte per il 2023, si andrà in pensione con 41 anni di anzianità ... Caro bollette: il pacchetto energia dovrebbe valere almeno 21 miliardi sui 30 totali della manovra.