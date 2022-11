Manifestazione non autorizzata per una scuola di qualità | gli studenti sfidano il decreto anti rave

(Di venerdì 18 novembre 2022) Questa mattina migliaia disono scesi in piazza a Palermo per il corteo studentesco organizzato dal coordinamentoPalermitani. Sfidando il nuovodel Governo Meloni, hanno raggiunto il concentramento partendo dalle scuole con cortei non autorizzati, bloccando il traffico e la circolazione. Glidel Piazza in più di 50 hanno invaso la Stazione Centrale. Oggi è la giornata internazionale deglie in tante città d’Italia i giovani stanno manifestando anche per dire basta morti di alternanza-lavoro e per chiedere al nuovo Ministero, ribattezzato non senza critiche “dell’istruzione e del Merito”, investimenti per le strutture fatiscenti. A Palermo, nello striscione di testa si legge “Una ...

