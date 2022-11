Mamma Annalisa torna dalla spesa | guardate cosa mangiano le famiglie americane

(Di venerdì 18 novembre 2022)in questa nuova puntata di "Me the middle one" ci va vedereha comprato nell'ultimadentro un supermercato americano. In pratica tutti i prodotti preferitisua famiglia. C'è un po' di tutto: dai cereali per la colazione alle salse, e poi patatine, popcorn, caramelle, bibite, biscotti, semini da mettere nelle insalate, ma anche un robustissimo rotolo di alluminio che serve per conservare il cibo e pure cucinare. Dopo averci illustrato i prodotti acquistati, che sembrano così diversi da quelli che usiamo solitamente nelle nostre case,mette a posto la sua "enorme"americana. Tutte le curiosità sul blog di

newsbiella.it

... e Dario Di Gennaro che completa la squadra di giornalisti diRai a Doha. Per quanto riguarda ... Al coordinamento giornalisticoBartoli e Massimiliano Mascolo., 67 anni, risponde: "Mi ha dato due nipotini, è come se fosse mia figlia". E Debora: "Non ... una nuova nascita come fossi una seconda. I miei genitori, dall'altra parte delle nuvole, te ... Lutto a Sordevolo, muore una giovane mamma, Annalisa Livorno La donna, padovana, 43 anni, è affetta da una malattia autoimmune. La suocera ha aderito al programma innovativo dell’azienda ospedaliera di Padova per ...PADOVA - Che il rapporto tra suocera e nuora non sia sempre da amiche del cuore sembra essere solo un vecchio luogo comune. O almeno lo è per Annalisa e Debora, anche se a suggellare il ...