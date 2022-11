Maltempo | domani allerta arancione in 4 Regioni | ecco quali

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Piogge in arrivo al Centro e al Sud,in quattro: Campania, Calabria, Basilicata e Molise. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento. È stata, inoltre, valutata l’gialla sui restanti settori delle stesse, oltre ad Abruzzo, Marche, Sardegna, Puglia e Lazio. Per quest’ultima Regione “sabato 19 novembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”. Il Centro funzionale ...

L'avviso diramato oggi che entra in vigore, proroga e integra quello attualmente in atto: fino alle 6 dimattina su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 e 7 (Alta ...Valutata perallerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di ...La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per la mattinata di domani, sabato 19 novembre, e per le successive 18-24 ore a Roma e nel Lazio. Su tutto il territorio regionale si ...I temporali, che si abbatteranno sulla Regione da domani, sabato 19 novembre e per le successive 18-24 ore, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di ...